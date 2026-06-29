Субтропический гребень принесет жару в Центральную Россию в начале июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Субтропический гребень, из-за которого в Европе возникла аномальная жара, в начале июля затронет и центральные регионы России. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

По прогнозу синоптиков, во вторник, 30-го числа, днем в Москве ожидается 26–28 градусов и до 29 градусов – в области. Ветер при этом будет северо-западный, от слабого до умеренного, что немного смягчит воздействие жары.

При этом температурный пик ожидается в среду и четверг, 1 и 2 июля. Столбики термометров поднимутся до 30–31 градуса, что превысит климатическую норму на 4–5 градусов. Погода будет малооблачная, без осадков. В пятницу, 3-го числа, температура составит 24–29 градусов, а к выходным она опустится до 23–28.

В связи с погодными условиями синоптики напомнили жителям и гостям столицы о мерах предосторожности. Стоит избегать долгого пребывания на солнце в полуденные часы, пить больше воды и носить светлую одежду. Особенно важно следить за самочувствием детей и пожилых людей.

Аномальная жара в Европе уже привела к жертвам. За неделю скончались более 1,3 тысячи человек. Всего от погодных условий страдают 150 миллионов человек. Как отмечал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, жилые дома, рабочие места и школы в европейских странах не были рассчитаны на такие температуры. При этом в России, согласно прогнозам, ситуация будет менее критичной.