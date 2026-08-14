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14 августа, 12:35

Происшествия

На рынке "Горбушка" в Москве прошли обыски

Фото: Москва 24

На рынке "Горбушка" в Москве прошли обыски, которые могут быть связаны с деятельностью нескольких нелегальных криптообменников, сообщает RT.

По информации СМИ, они последние несколько лет работали на территории торгового комплекса. В настоящий момент часть территории ТЦ перекрыта. Правоохранительные органы занимаются расследованием.

Кроме того, нескольких сотрудников нелегальных криптообменников заблокировали в помещениях. С ними проводятся следственные действия. При этом о задержаниях не сообщается.

Ранее полиция и сотрудники ФСБ пресекли деятельность девяти каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты в бизнес-центре "Москва-Сити".

Были задержаны больше 20 работников незарегистрированных обменных пунктов, через которые украинские кол-центры легализовывали похищенные у россиян деньги. Ежесуточно через один из таких криптообменников обменивали около 30 миллионов рублей.

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