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06 августа, 12:27

Происшествия

Суды вынесли 22 приговора по делам о мошенничестве через "Дайвинчик"

Фото: depositphotos/tatsianama

Российские суды в 2025–2026 годах вынесли не менее 22 приговоров молодым людям, которых через телеграм-сервис знакомств "Дайвинчик" вовлекли в схемы телефонных мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

За полтора года в Москве осудили 9 человек, включая одного подростка, еще 7 приговоров вынесли в Московской области. По одному делу решения приняли суды Ростовской, Кемеровской, Ивановской, Челябинской областей, Пермского края и Татарстана. Жертвами преступлений стали 34 человека.

Согласно материалам дел, фигуранты знакомились с девушками через сервис "Дайвинчик", после чего предлагали им "работу" и переводили на связь с другими участниками схемы, которые дальше давали инструкции. В результате пользователи сервиса становились пособниками мошенников.

Чаще всего осужденные выполняли роль курьеров – забирали деньги у потерпевших, отвозили их в обменные пункты или переводили в криптовалюту, получая за это небольшой процент. При этом их подельники по телефону представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали жертв передать деньги под различными предлогами.

Одной из распространенных схем были угрозы уголовным преследованием за якобы попытку перевести средства на Украину. При передаче денег курьеры использовали кодовые слова, среди которых, согласно материалам дел, были "Белочка", "Колодец", "Туман", "Ряженка", "Овощ", "Кольцо", "Герань", "Дракон", "Добро", "Ларик" и "Авианосец".

16 фигурантов полностью признали вину, трое – частично, еще трое ее отрицали. Суд не согласился с доводами последних о том, что они лишь выполняли работу курьеров, указав на скрытный характер передачи денег и отсутствие официальных трудовых отношений.

Восемь осужденных получили сроки от 9 месяцев до 5 лет колонии общего режима, семерым назначили условные сроки от 2 до 4 лет, пятерым – исправительные работы, а двое, включая подростка, получили штрафы.

Ранее ФСБ сообщала, что украинские спецслужбы могли использовать "Дайвинчик" для знакомства с россиянами под видом девушек и вовлечения их в противоправную деятельность. Кроме того, Следственный комитет России ранее сообщал о возбуждении уголовных дел по фактам вовлечения несовершеннолетних через этот сервис в диверсионно-террористическую деятельность.

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