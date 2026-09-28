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28 сентября, 04:42

Политика

Украина прекратила поддержку уровня воды в Днестре на территории Молдавии

Фото: depositphotos/sergunt

Украина снизила сброс воды с Новоднестровского водохранилища с 60 до примерно 18 кубометров в секунду, прекратив поддержку уровня Днестра на территории Молдавии. Об этом сообщил в своих соцсетях министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер.

По его словам, плотина перешла в транзитный режим: она больше не накапливает воду, и весь поток из Карпат напрямую уходит в Молдавию.

Ситуация вызвала обеспокоенность экологов. В частности, член молдавско-украинской правительственной комиссии по совместному использованию ресурсов Днестра Илья Тромбицкий опубликовал снимки обнажающегося дна реки с еще живой рыбой. Мэр Кишинева Ион Чебан также прокомментировал ситуацию, заявив, что власти сделали все возможное с технической точки зрения.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии объявила на участке Днестра высший, красный код опасности из-за падения объема стока воды до 15% от нормы. Предупреждение действует от села Наславча до города Каменка. Ниже по течению, от города Дубоссары, действует оранжевый код – там уровень воды составляет 30% от нормы. Оранжевый код также объявлен на реке Прут на границе с Румынией.

В марте этого года МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу Олегу Озерову из-за повреждений гидроэнергетического комплекса "Новоднестровск" на территории Украины. В молдавском ведомтсве подчеркнули, что это привело к утечке нефтепродуктов в реку Днестр, что создало угрозу для окружающей среды и безопасности водоснабжения республики.

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