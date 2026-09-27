Фото: MAX/"МЧС Сахалинской области"

Пожар на складе мебельного магазина в Южно-Сахалинске ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что пожарные не допустили распространения пламени на соседнее здание, первые этажи цеха по производству мебели и выставочного зала магазина. Всего в ликвидации возгорания были задействованы 35 человек и 7 единиц техники.

Как добавили в пресс-службе, дознаватели МЧС начали проверку, причина пожара устанавливается.

Двухэтажный склад мебельного магазина на Солнечном переулке загорелся днем 27 сентября. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Спустя время его удалось локализовать, однако у здания обрушилась кровля.

