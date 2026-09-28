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03:24

Политика

Турция намерена усилить дипломатические усилия по Украине и Черному морю

Фото: depositphotos/seqoya

Турция в ближайшее время намерена усилить дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта и обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком кабмине.

"Анкара продолжит контакты со сторонами для восстановления безопасности морского сообщения, защиты коммерческого судоходства и недопущения дальнейшего распространения конфликта", – заявил собеседник агентства.

По его словам, в Турции считают, что Черное море не должно превращаться в зону боевых действий. Безопасность торговых судов и беспрепятственное движение по морским маршрутам должны быть обеспечены.

Источник отметил, что Анкара рассматривает безопасность судоходства как один из ключевых элементов предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Турецкая сторона намерена продолжать контакты как с российской, так и с украинской сторонами, добиваясь выработки взаимоприемлемых механизмов.

Ранее Турция передала в МУС документы по атаке ВСУ на ее судно в Черном море. В распоряжении истцов есть конкретные сведения и изображения, свидетельствующие о том, что атака велась с украинской стороны, и что собранные доказательства представлены в обращении.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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