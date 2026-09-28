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28 сентября, 05:34

Общество

Минпросвещения сформирует "золотой стандарт" книг, игр и мультфильмов для детсадов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минпросвещения России планирует сформировать единые перечни книг, игр и мультфильмов для детских садов. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

По его словам, в данный момент специалисты разрабатывают единые методические комплекты и рекомендации с учетом воспитательных задач.

"Общими силами, в партнерстве с учеными, экспертами и гражданским сообществом мы сформируем единые перечни книг, игр и мультфильмов – тот самый "золотой стандарт", которому можно доверять", – приводит ТАСС слова Кравцова.

Министр добавил, что ведомство продолжит укреплять связь с семьями воспитанников в рамках создания единого воспитательного пространства. В частности, речь идет о развитии проектов "Добрые игры" и "Орлята-дошколята".

Минпросвещения России готовит обновление стандарта и федеральной программы дошкольного образования. Кравцов отмечал, что акцент в новой редакции сделают на знакомстве детей с родной культурой, литературой и нравственными ориентирами, а не на заучивании букв и цифр.

Ранее в Госдуме предложили открывать в детских садах дежурные группы до 20:00, если такой формат будет нужен как минимум 10 семьям. По словам депутатов, продление работы одной группы позволит родителям забирать детей после окончания рабочего дня без лишних переживаний.

В Минпросвещения рассказали, какие игрушки должны быть в детских садах

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