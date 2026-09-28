ТАСС: взрыв произошел в Харькове на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мощный взрыв прозвучал минувшей ночью в Харькове на востоке Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения местных СМИ.

Какие-либо последствия случившегося пока не раскрываются, власти города не комментировали ситуацию. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в восьми регионах Украины, в том числе в Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и других областях страны.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли удары БПЛА по логистическим, портовым и транспортным объектам, задействованным в интересах украинских военных, а также по коммуникационным центрам и морским судам Украины.

В числе целей был центр обработки данных "Водафон" в Киеве, который является одной из крупнейших компаний по предоставлению услуг мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ.

Кроме того, российские бойцы поразили в Киеве центры обработки данных компаний "Киевстар" и "Омега Телеком", а в Одессе – логистический центр "Новая почта".