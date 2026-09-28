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28 сентября, 13:21

В мире

Гигантский смерч заметили у побережья турецкой Аланьи

Фото: 123RF.com/billberryphotography

Гигантский смерч сформировался в море у побережья турецкой Аланьи. Природное явление заметили местные жители и туристы, сообщила газета Yeni Akit.

Вихрь возник напротив общественного пляжа в районе Инджекум. Смерч некоторое время двигался в акватории, после чего ослаб и исчез.

Очевидцы снимали происходящее на камеры телефонов. С берега смерч был хорошо виден, поэтому отдыхающие и жители района наблюдали за ним, пока он перемещался над морем.

При этом вихрь не вышел на сушу и не причинил ущерба.

Ранее 43 человека пострадали в результате смерча, обрушившегося на северный итальянский город Кремона. Восемь семей были эвакуированы из своих домов. Крупный град также повредил 10 тысяч автомобилей, были вырваны с корнем сотни деревьев. Ущерб нанесен и объектам исторического наследия.

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