27 сентября, 05:52Происшествия
Один человек погиб из-за шторма в Нью-Йорке
Фото: depositphotos/zimmytws
Шторм, обрушившийся на северо-восток США, привел к гибели одного человека в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета The New York Post.
По данным журналистов, 56-летний сотрудник жилищного управления был придавлен рухнувшим деревом в районе Бруклин на востоке мегаполиса. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти его не удалось.
Местные власти получили более 370 сообщений о поваленных деревьях. При этом некоторые предупреждения могут дублировать друг друга.
Ранее сильный шторм в Торонто нанес значительный ущерб Rogers Stadium в преддверии концерта рок-группы AC/DC. В результате непогоды частично разрушились трибуны стадиона, сотни рядов сидений обрушились.
Между тем в Италии 43 человека получили ранения, в том числе переломы, в результате смерча, обрушившегося на северный город Кремона. Крупным градом было повреждено 10 тысяч автомобилей, вырваны с корнем сотни деревьев. Ущерб нанесен и объектам исторического наследия.
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