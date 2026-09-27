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27 сентября, 05:52

Происшествия

Один человек погиб из-за шторма в Нью-Йорке

Фото: depositphotos/zimmytws

Шторм, обрушившийся на северо-восток США, привел к гибели одного человека в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета The New York Post.

По данным журналистов, 56-летний сотрудник жилищного управления был придавлен рухнувшим деревом в районе Бруклин на востоке мегаполиса. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти его не удалось.

Местные власти получили более 370 сообщений о поваленных деревьях. При этом некоторые предупреждения могут дублировать друг друга.

Ранее сильный шторм в Торонто нанес значительный ущерб Rogers Stadium в преддверии концерта рок-группы AC/DC. В результате непогоды частично разрушились трибуны стадиона, сотни рядов сидений обрушились.

Между тем в Италии 43 человека получили ранения, в том числе переломы, в результате смерча, обрушившегося на северный город Кремона. Крупным градом было повреждено 10 тысяч автомобилей, вырваны с корнем сотни деревьев. Ущерб нанесен и объектам исторического наследия.

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