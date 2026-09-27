Столичные спортсмены завоевали медали на всероссийских соревнованиях по борьбе

Фото: МАХ/"ГБУ ДО МКСШОР "Восток"

Спортсмены МКСШОР "Восток" завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе памяти заслуженного тренера России Сергея Хандкарова. Об этом сообщила пресс-служба спортивной школы.

Али Насруллаев стал победителем турнира в весовой категории до 65 килограмм. Саид Климатов занял третье место в весе до 71 килограмма, его тренирует Саидбек Муртазалиев.

Соревнования прошли в спортивном комплексе "Измайлово" в Москве.

Ранее на чемпионате Европы по боксу в Софии, завершившемся 25 сентября, сборная России возглавила медальный зачет как по золоту, так и по общему числу наград.

В активе россиян 15 медалей: семь золотых, пять серебряных и три бронзовые. Второе место заняла Турция (4 золота, 1 серебро, 5 бронзы), третье – Азербайджан (2 золота, 1 серебро, 2 бронзы).