ОКР утвердил состав сборной России на IV летние юношеские Олимпийские игры

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Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав сборной на IV летние юношеские Олимпийские игры. Об этом сообщил министр спорта РФ и председатель комитета Михаил Дегтярeв.

"Наша команда выступит в полноценном качестве – под флагом России, в форме с национальной символикой, а в случае побед наших спортсменов будет звучать гимн России. Сопровождать наших атлетов будет официальная делегация Олимпийского комитета России", – написал он в телеграм-канале.

В команду вошли 13 спортсменов: дзюдоистка Анастасия Добровольская, скейтбордистка Мария Ожигова, всадник Ярослав Пушкин, пловцы Богдан Торопкин и Серафима Фокина, ушуист Артeм Блюшке, гимнасты Даниил Смирнов и Полина Дмитриева, велогонщики Степан Бортник и Ангелина Новолодская, тхэквондисты Башир Аджиев и Элина Тхамокова и фехтовальщица Ульяна Белых.

Они представляют Москву, Санкт-Петербург, Курскую, Воронежскую и Волгоградскую области, а также Башкортостан, Дагестан и Кабардино-Балкарию. Команду сопроводят 10 тренеров.

IV летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 31 октября по 13 ноября 2026 года в Сенегале. В течение 14 дней около 2,7 тысячи атлетов будут сражаться за 153 комплекта наград в 25 видах спорта.

Ранее российских спортсменов допустили к участию в Сурдлимпийских играх 2027 года в Австрии в нейтральном статусе. Официальное подтверждение от Международного комитета спорта глухих было получено 27 июля. Соревнования пройдут с 15 по 24 января 2027 года в Инсбруке и Зеефельде. В состав сборной вошли 26 спортсменов в четырех дисциплинах.