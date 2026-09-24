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24 сентября, 16:35

Общество

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Страховые пенсии в 2027 году будут проиндексированы дважды – с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Февральское повышение проведут по уровню фактической инфляции, сейчас его размер оценивается в 6,8%. С 1 апреля пенсии увеличат еще на 3,3%.

Две индексации предусмотрены в проекте бюджета Социального фонда на 2027–2029 годы, который Минтруд внес в правительство. Окончательный размер первой индексации определят по фактической инфляции. Сейчас ведомство оценивает ее в 6,8%.

Ранее стало известно, что на период 2027–2029 годов на поддержку семей с детьми из бюджета направят порядка 10 триллионов рублей, включая единое детское пособие. Как сообщили в Минфине, ставка делается на повышение рождаемости: маткапитал будут ежегодно индексировать с 1 февраля, а семьи с двумя и более детьми получат частичный возврат НДФЛ.

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