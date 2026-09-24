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24 сентября, 18:41

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Baza: жительнице Калининграда повредили нерв во время увеличения губ

"Хождение по минному полю": чем косметологические процедуры угрожают россиянам

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ. У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе, сообщили СМИ. Что делать при осложнениях после таких процедур и можно ли получить компенсацию, разбиралась Москва 24.

Год восстановления

Фото: 123RF.com/terovesalainen

Жительнице Калининграда повредили нерв во время увеличения губ. Как сообщил телеграм-канал Baza, услуга обошлась девушке в 20 тысяч рублей.

По данным СМИ, после процедуры у нее онемели губы. По совету косметолога клиентка попыталась размять их пальцами, но это спровоцировало сильную отечность и боль. В итоге филлеры пришлось удалять, причем процедура оказалась болезненной и стоила в два раза дороже увеличения.

Кроме того, в скором времени девушка стала замечать прострелы в ухе: УЗИ выявило повреждение тройничного нерва, отвечающего за чувствительность лица. На восстановление под наблюдением невролога ушел почти год, сообщила журналистам юрист женщины Галина Мульнючкина.

При этом косметолог не захотела возвращать деньги и в ходе спора заявила, что вообще не проводила процедур, ссылаясь на отсутствие договоров и чеков. Суд не принял эти доводы и взыскал с нее свыше 200 тысяч рублей за оказанную и некачественно выполненную услугу.

Россияне страдают после косметологических процедур не впервые. К примеру, ранее 35-летний москвич получил вред здоровью после инъекции гиалуроновой кислоты в половой член ради его увеличения. Вместо желаемого эффекта началось нагноение, появился свищ в интимном месте, плюс развилась эректильная дисфункция, а размер органа стал еще меньше. За процедуру он заплатил 20 тысяч рублей, побоявшись операции, но в итоге гель пришлось удалять хирургически.

"Возможно, по-другому быть не могло"

Фото: 123RF.com/amornchaijj

Порой осложнения после косметологической процедуры являются не последствиями ошибки специалиста, а индивидуальной реакцией организма, отметила врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

"С точки зрения врача, вины может и не быть, потому что сосуды и нервные стволы расположены индивидуально – у кого-то ближе, у кого-то дальше, глубже или поверхностнее. Когда работаешь с пациентом, даже зная анатомию, это хождение по минному полю, никто ни от чего не застрахован", – сказала она Москве 24.

Помимо квалификации специалиста, важна индивидуальная реакция пациента. Поэтому клеймить врача нельзя: возможно, он делал все правильно, но анатомия у пациентки такая, что по-другому быть не могло. Единственное, что должен сделать квалифицированный специалист, – вовремя оказать должную помощь.
Татьяна Егорова
врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог

По словам эксперта, врач в такой ситуации могла проколоть витамины группы B или препараты, которые способствуют восстановлению.

"Тут же должны были ввести ферментный препарат, чтобы гиалуроновая кислота не сдавливала сосудисто-нервный пучок. Возможны процедуры, которые облегчают жизнь пациента и восстанавливают функции. Все это делается за счет клиники", – отметила дерматолог.

Кроме того, филлеры интегрированы в ткани, поэтому их разрушают ферментным препаратом. Если после этого появились прострелы в ухе – это полинейропатия, что требует осмотра неврологом. Однако проблема обратима, подчеркнула специалист.

"Визуальных противопоказаний к такой процедуре нет, но на нее не стоит идти тревожным людям. Еще момент – нельзя идти к домашним специалистам. В клинике пациент защищен юридически, финансово, там больше ресурсов: физиотерапевтические препараты, лазеры, микротоки, лидаза, противошоковый набор. В серьезной медицинской организации все есть, чтобы предотвратить осложнения, чего не скажешь о домашнем приеме", – резюмировала Егорова.

Решается без суда?

Фото: 123RF.com/deagreez

Адвокат Екатерина Батурина отметила в разговоре с Москвой 24, что на практике такие случаи встречаются примерно раз на 50–100 процедур, несмотря на высокий спрос на услугу.

"Ситуация чаще всего разрешается без обращения к юристам: последствия не всегда критичны, все проходит со временем, но требуется лечение и наблюдение. Как правило, компенсация выплачивается даже без официальных претензий", – рассказала она.

При серьезных осложнениях она порекомендовала сходить к стороннему специалисту и зафиксировать факт последствий, а также собрать доказательства, что пациент действительно был в конкретной клинике именно на этой процедуре.

Часто бывает, что некоторые не могут доказать факт обращения: например, потому что деньги переведены на карту или отданы наличными. Если все официально, нужно задокументировать последствия, узнать сроки лечения и реабилитации, устранимы ли они.
Екатерина Батурина
адвокат

Также необходимо подготовить претензию в клинику и жалобу в надзорные инстанции: департамент здравоохранения, прокуратуру и следственные органы.

"Возбудить уголовное дело по такой истории практически невозможно. Обычно все решается тет-а-тет с врачом. Кроме того, в рамках закона "О защите прав потребителей" можно пойти в суд. Если иск на сумму до 50 тысяч рублей – мировой суд, если выше – районный по месту жительства или нахождения клиники", – добавила адвокат.

При доказанном вреде истцу могут компенсировать стоимость процедуры и восстановления, моральный вред, неустойку и штраф 50% от присужденной суммы, если клиника добровольно не оплатила это до разбирательств, заключила Батурина.

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Зудакова Татьяна

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Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

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