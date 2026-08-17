Врач Осипов: некачественные духи на разлив могут вызвать анафилактический шок

Духи на разлив вызвали у жительницы столицы ожог: уже неделю девушка не может справиться с проблемой, сообщили СМИ. С чем может быть связана такая реакция и на что стоит обращать внимание при выборе парфюма, разбиралась Москва 24.

Опасные ноты

Фото: телеграм-канал Baza

Москвичка столкнулась с кожными проблемами после использования духов на разлив с рынка. Пострадавшая уверена, что получила химический ожог: нанеся парфюм утром, к вечеру началось жжение, а после появились красные пятна.

По данным телеграм-канала Baza, сначала девушка приняла случившееся за аллергическую реакцию и приняла антигистаминные. Однако таблетки не помогли, и через некоторое время поднялась температура, после чего знакомая врач предположила у москвички химический ожог. Еще спустя несколько дней пятна покрылись коркой и не заживали, отметило СМИ.

Журналисты опросили работников места, где продавался парфюм, и выяснили, что в магазине ничего не знают о случившемся и заверяют: их товар абсолютно качественный и безопасный.

Заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов предупредил, что состав продукции в таких точках продаж часто не соответствует заявленному и может содержать компоненты, способные навредить коже, отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.



Андрей Осипов заслуженный врач Российской Федерации Нередко там торгуют суррогатом с непонятным составом, в числе которого отдушки, лишь имитирующие ароматы дорогих брендов. Если бы продукция была действительно качественной, она не реализовывалась бы на разлив, а поступала в продажу через сетевые магазины.

При этом Осипов предупредил, что даже во время парфюмерного шопинга в сетевом магазине не стоит забывать об элементарных правилах. Самое главное – перед нанесением духов на кожу следует использовать блоттеры – бумажные полоски для предварительной оценки аромата.

Сначала потребитель должен понять, подходит ли ему запах, и только потом наносить. В противном случае человек может столкнуться как минимум с эмоциональным раздражением. Однако нельзя исключать и аллергические реакции. Например, при легких симптомах – покраснении или зуде – достаточно промыть пораженный участок прохладной водой и принять антигистаминный препарат. Однако реакции могут быть более серьезными: от распространенной сыпи и отечности до системных проявлений, отметил эксперт.

"Наиболее опасное состояние – анафилактический шок, который способен развиться в считаные секунды или минуты после контакта с аллергеном. В таких случаях требуется незамедлительное обращение за медицинской помощью, поскольку промедление может стоить жизни", – предупредил Осипов.

Сомнительный состав

По мнению профессионального парфюмера Жанны Гладковой, столь сильная реакция, которая произошла у жительницы столицы, могла быть вызвана даже не этиловым спиртом в составе, а агрессивным химическим производным.

Поэтому в разговоре с Москвой 24 эксперт предупредила, что к товарам без сертификации следует относиться с особой осторожностью. Не исключено, что сама по себе парфюмерная композиция, то есть набор душистых веществ, может быть качественной, однако ее перевод в водно-спиртовой раствор требует использования основы, состав которой не всегда известен.





Жанна Гладкова профессиональный парфюмер В таком продукте могут присутствовать опасные добавки, в том числе высокотоксичный метанол. Попадание на кожу или вдыхание способно вызвать сильное раздражение, покраснение, жжение и даже ухудшение зрения. Более того, некоторые опасные компоненты могут даже не иметь выраженного запаха, но при этом потенциально способны нанести вред здоровью.

Эксперт рекомендовала приобретать косметику и парфюмерию только в фирменной упаковке, в магазинах с проверенной репутацией. Товары в таких местах проходят сертификацию контролирующими органами: ответственность за качество и соответствие несет компания-продавец.

"Кроме того, все вещества, используемые в парфюмерии, проходят проверку. Сведения о потенциальных аллергенах указываются не на флаконе и не в описании аромата, а на коробке. Перед покупкой рекомендуется внимательно ее изучить. Если в перечне присутствует вещество, вызывающее реакцию у конкретного человека, от приобретения следует отказаться", – объяснила она.

Также необходимо убедиться, что продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза и имеет знак ЕАС на упаковке.



"Можно запросить документы, подтверждающие качество у продавца: декларацию о соответствии или свидетельство о государственной регистрации. Это служит гарантией того, что товар прошел необходимые испытания. Для проверки подлинности стоит осмотреть упаковку: она должна быть аккуратной, без дефектов, с четкими надписями. Если цена значительно ниже рыночной для данного бренда, это повод насторожиться", – предупредила специалист.



Тревожным сигналом служит физический дискомфорт от аромата: головная боль, тошнота, зуд или иные неприятные ощущения после нанесения. Это указывает на непереносимость одной из базовых нот, даже если общее впечатление от композиции положительное. Также стоит насторожиться, если аромат кажется слишком навязчивым, "душит" или заполняет все пространство, вызывая дискомфорт у окружающих, уточнила Гладкова.

"Когда аромат выбран правильно, человек, напротив, испытывает радость и даже чувство, подобное любви. Важным показателем удачного выбора является то, что после нанесения на кожу композиция перестает ощущаться. Это свидетельствует о его совместимости с телом", – объяснила она.

Все иные реакции говорят о том, что аромат не подходит, заключила эксперт.