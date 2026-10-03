NYT: продажа зарубежных активов "Лукойла" вошла в повестку переговоров России и США

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В повестку переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта вошла возможная продажа зарубежных активов "Лукойла". Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет издание, сделку поддерживает американский финансист Тодд Боули. По данным NYT, в Вашингтоне ее рассматривали в контексте планов по перезапуску отношений с Москвой и намерения продемонстрировать серьезность этих планов.

Потенциальными крупными инвесторами, по информации газеты, могли стать фонды из Катара и Абу-Даби. На позицию американской администрации, как отмечает NYT, также повлияла ситуация на рынке дизельного топлива и авиакеросина, которая обострилась после начала конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что американский финансист Тодд Боули при поддержке Вашингтона и влиятельных кругов Персидского залива несколько месяцев добивался права на выкуп зарубежных активов "Лукойла".

По данным Financial Times, в его консорциум вошли представители американского агентства по финансированию международного развития, брат президента ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян и представители катарской династии аль-Хайят.

В октябре 2025 года Минфин США ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Позднее сообщалось, что Chevron и Quantum Energy Partners планировали разделить международные активы компании, при этом сам "Лукойл" заявлял о предварительной договоренности с Carlyle.