FT: инвестор из США получил поддержку для покупки зарубежных активов "Лукойла"

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Американский финансист Тодд Боули заручился поддержкой властей США и влиятельных лиц Персидского залива в попытке приобрести иностранные активы "Лукойла". Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Боули уже несколько месяцев работает над получением права на покупку активов российского нефтяного гиганта. В его консорциум входят представители американского агентства по финансированию международного развития, брат президента ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян, а также представители катарской династии миллиардеров аль-Хайят.

Собеседники газеты отмечают, что поддержку Боули оказывают правительство США и лица, связанные с семьей американского президента Дональда Трампа. При этом сделка пока не получила финального одобрения, но предложение инвестора находится в центре внимания.

В октябре 2025 года Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина ввело санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла". Ограничения затронули и их дочерние компании, расположенные в России.

Позднее стало известно, что компания Chevron и инвестиционная группа Quantum Energy Partners планируют заключить сделку и разделить международные активы "Лукойла". Однако сама компания утверждала, что заключила предварительное соглашение с американской Carlyle.