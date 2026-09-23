Первое в России производство повязок для замещения кожи запустят в Москве

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве запустят первое в России производство медицинских повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом. Проект реализует резидент ОЭЗ "Технополис "Москва", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Проект разработала международная междисциплинарная команда ученых, врачей и технологов при участии экспертов фонда "Дети-бабочки".

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что предприятие будет выпускать стерильные атравматичные абсорбирующие повязки полного цикла. К 2030 году производитель рассчитывает выйти на объем более 1 миллиона изделий в год. Инвестиции в проект превысят 500 миллионов рублей, а в рамках его реализации создадут 27 новых рабочих мест.

Производственные мощности компании займут около 900 квадратных метров, из которых почти 300 квадратных метров отведут под чистые помещения. На площадке будут выпускать специализированные изделия, которые выполняют функцию временного протеза кожи – закрывают раневую поверхность и помогают восстановить нарушенную барьерную функцию тканей.

Для людей с буллезным эпидермолизом такие повязки становятся дополнительным защитным слоем кожи. Они поддерживают необходимый уровень влаги и предохраняют поврежденные ткани от дальнейшего травмирования. Контактный слой изготовлен из мягкого силикона и обладает адгезивными свойствами: он фиксируется на коже вокруг раны, но не прилипает непосредственно к поврежденной поверхности. Это позволяет уменьшить травмирование тканей и болевые ощущения во время перевязок.

Изделия также смогут использоваться при лечении ожогов, пролежней, трофических язв, послеоперационных, инфицированных, мокнущих и других сложных ран.

Ликсутов отметил, что развитие медицинской промышленности в столице по поручению Сергея Собянина позволяет обеспечивать жителей Москвы и других регионов высокотехнологичными отечественными медицинскими изделиями.

Ранее Собянин сообщил, что за первое полугодие производство медицинского оборудования в столице увеличилось на 16,8%. Сейчас в городе работают более 230 производителей отрасли, выпускающих в том числе бионические протезы, рентгеновское оборудование, ультразвуковые системы и технику для экстренной медицинской помощи. Также московские компании поставляют продукцию в регионы России.