Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 20:56

Город

Парк аттракционов "Орион" на ВДНХ закроется на час раньше из-за непогоды

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Парк аттракционов "Орион" на ВДНХ в четверг, 24 сентября, завершит работу в 21:00 вместо обычного времени. Об этом сообщили в телеграм-канале парка.

Ранее в связи с сильным ветром в парке приостанавливали работу канатной дороги. Восстановили ее только вечером.

24 сентября в Москве зафиксирован юго-восточный и южный ветер, порывы достигали 17 метров в секунду. В связи с этим горожан призывали быть осторожнее.

Согласно прогнозам, ослабевать ветер начнет уже на следующий день, 25-го числа. Днем ожидается южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Водителям в Москве порекомендовали снизить скорость из-за сильного ветра

Читайте также


городпогода

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика