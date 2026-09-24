24 сентября, 20:56Город
Парк аттракционов "Орион" на ВДНХ закроется на час раньше из-за непогоды
Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов
Парк аттракционов "Орион" на ВДНХ в четверг, 24 сентября, завершит работу в 21:00 вместо обычного времени. Об этом сообщили в телеграм-канале парка.
Ранее в связи с сильным ветром в парке приостанавливали работу канатной дороги. Восстановили ее только вечером.
24 сентября в Москве зафиксирован юго-восточный и южный ветер, порывы достигали 17 метров в секунду. В связи с этим горожан призывали быть осторожнее.
Согласно прогнозам, ослабевать ветер начнет уже на следующий день, 25-го числа. Днем ожидается южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.
Водителям в Москве порекомендовали снизить скорость из-за сильного ветра