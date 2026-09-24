Парк аттракционов "Орион" на ВДНХ закроется на час раньше из-за непогоды

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Парк аттракционов "Орион" на ВДНХ в четверг, 24 сентября, завершит работу в 21:00 вместо обычного времени. Об этом сообщили в телеграм-канале парка.

Ранее в связи с сильным ветром в парке приостанавливали работу канатной дороги. Восстановили ее только вечером.

24 сентября в Москве зафиксирован юго-восточный и южный ветер, порывы достигали 17 метров в секунду. В связи с этим горожан призывали быть осторожнее.

Согласно прогнозам, ослабевать ветер начнет уже на следующий день, 25-го числа. Днем ожидается южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.