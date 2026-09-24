Скончалась вдова Высоцкого Марина Влади

Фото: ТАСС/Zuma/Isabelle Vautier

Французская актриса, певица и писательница Марина Влади (настоящее имя – Марина Де Полякова Байдарова) скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на семью артистки.

Влади родилась 10 мая 1938 года во французском городе Клиши в семье русских эмигрантов. Ее мать была балериной, а отец – артистом оперных театров в Париже и Монте-Карло. После его смерти артистка взяла псевдоним Влади в его честь. В детстве она занималась в парижском хореографическом училище при Гранд Опера.

В кино Влади дебютировала в 11 лет, сыграв эпизодическую роль в мелодраме Жана Жере "Летняя гроза". Затем она принимала участие в итальянских и французских комедиях и мелодрамах. В 1953–1954 годах она снялась в картинах "Первосортная девушка", "Первая любовь", "Дни любви", "Перед потопом".

Всемирную известность актрисе принесла вышедшая в 1955 году французско-шведская лента режиссера Андре Мишеля "Колдунья", снятая по мотивам повести Александра Куприна "Олеся". Картина имела огромный успех в Советском Союзе.

Большое значение для карьеры Влади имело знакомство с режиссером Робером Оссейном, который позже стал ее мужем. Она снялась в нескольких его фильмах, среди которых "Ночь шпионов", "Ты – яд", "Приговор". Яркими были роль Джульетты в фильме "Очаровательная лгунья" и роль владелицы магазина в новелле "Лицемерие" из альманаха "Семь смертных грехов".

Также успех принесла главная роль в картине Марко Феррери "Современная история" (в русском прокате – "Королева пчел"). За образ Регины Влади удостоилась приза Каннского кинофестиваля в номинации "Лучшая актриса", а также она была номинирована на премию "Золотой глобус".

Влади снималась и у российских режиссеров. В 1966 году она сыграла гостью международного кинофестиваля в фильме Юрия Чулюкина "Королевская регата", но в титры ее фамилию не включили. В 1969-м артистка исполнила роль Лики Мизиновой в фильме Сергея Юткевича "Сюжет для небольшого рассказа", а в 1985-м – роль Марко Вовчок в фильме Станислава Говорухина "В поисках капитана Гранта".

В 1991 году Влади сыграла роль вампирши в фильме Евгения Татарского "Пьющие кровь". Всего она приняла участие в более чем 100 кинопроектах. Актриса также исполнила множество ролей на театральной сцене, часто участвовала в чеховских постановках. В 1967-м в спектакле "Три сестры" она сыграла вместе со своими сестрами Татьяной и Милицей. Также исполнила роль Марины Цветаевой в пьесе Вероники Ольми "Переход".

За 2000-е годы вышло три картины с ее участием: мини-сериал Victoire, ou la douleur des femmes, фильм "Воскресение" по роману Льва Толстого и драма "Несколько часов передышки".

Влади известна и как певица. С сестрами она записала пластинки русских песен, которые имели большой успех и получили премию Академии пения Шарля Кро. Вместе с мужем Владимиром Высоцким они записали диск "Владимир Высоцкий и Марина Влади", на котором вместе исполняли его песни.

В 1989 году Влади написала книгу о Высоцком "Владимир, или Прерванный полет". По книге был поставлен одноименный спектакль, премьера которого состоялась в 2006-м на сцене театра Буф дю Норд в Париже, а в 2009 году – на сцене театрального Центра имени Мейерхольда в Москве. Она также является автором книг "24 кадра в секунду", "Человек в черном", "Мой Вишневый сад", "На пляже, человек в черном", "От сердца к желудку" и других.

Влади была награждена медалью Пушкина "За большой вклад в развитие культурных связей с РФ, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом", а также почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией".

Актриса была замужем 4 раза. В браке с Оссейном у нее появились на свет два сына – Игорь и Пьер. Вторым мужем актрисы был летчик и владелец авиакомпании Жан Клод Бруйе, у них родился сын Владимир. Третьим супругом стал Высоцкий, их брак продлился до его смерти в 1980 году. Четвертым мужем Влади был врач-онколог Леон Шварценберг, он скончался в 2003 году.

