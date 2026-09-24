Туск пообещал наказать украинца за нападение с ножом на священников в Польше

Фото: ТАСС/EPA/Vladyslav Musiienko

Гражданин Украины, который напал с ножом на священнослужителей в аббатстве в городе Ярослав, понесет наказание по всей строгости закона, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.

Нападение было совершено утром 24 сентября в монастыре бенедиктинок в Ярославе, недалеко от границы с Украиной. В полицию об этом сообщили в 09:30 по местному времени. 31-летний мужчина нанес удар ножом священнослужителю, тот скончался от полученных травм. Также пострадали двое других священников и двое мирян, включая женщину.

Нападавший был задержан. По данным полиции, накануне он приехал в Польшу из Германии. Мотивы его действий пока не установлены.

"Он понесет наказание по всей строгости польских законов. Я разделяю боль близких жертв этого жестокого нападения", – подчеркнул Туск.

Ранее на западе Украины сотрудник ТЦК вступил в конфликт с местными жителями и попал в больницу. Инцидент произошел в Тернополе. Неизвестные повредили служебный автомобиль и забрали личные вещи пострадавшего. Предварительно, в ходе столкновения применялись ножи и биты.

