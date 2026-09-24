Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 21:31

Происшествия

Туск пообещал наказать украинца за нападение с ножом на священников в Польше

Фото: ТАСС/EPA/Vladyslav Musiienko

Гражданин Украины, который напал с ножом на священнослужителей в аббатстве в городе Ярослав, понесет наказание по всей строгости закона, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.

Нападение было совершено утром 24 сентября в монастыре бенедиктинок в Ярославе, недалеко от границы с Украиной. В полицию об этом сообщили в 09:30 по местному времени. 31-летний мужчина нанес удар ножом священнослужителю, тот скончался от полученных травм. Также пострадали двое других священников и двое мирян, включая женщину.

Нападавший был задержан. По данным полиции, накануне он приехал в Польшу из Германии. Мотивы его действий пока не установлены.

"Он понесет наказание по всей строгости польских законов. Я разделяю боль близких жертв этого жестокого нападения", – подчеркнул Туск.

Ранее на западе Украины сотрудник ТЦК вступил в конфликт с местными жителями и попал в больницу. Инцидент произошел в Тернополе. Неизвестные повредили служебный автомобиль и забрали личные вещи пострадавшего. Предварительно, в ходе столкновения применялись ножи и биты.

Читайте также


происшествияза рубежом

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика