Собянин подвел итоги благоустройства в Южном административном округе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В прошлом году в Южном административном округе Москвы выполнили пять крупных проектов благоустройства, а в текущем году привели в порядок квартал в районе Нагатинский Затон. Об итогах благоустройства в ЮАО в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в 2025 году новые детские и спортивные зоны появились во дворах на Судостроительной улице и Кленовом бульваре. Кроме того, тогда же благоустроили Изютинский пруд и скейт-рампу на Черноморском бульваре.

В 2026 году в Нагатинском Затоне обустроили квартал в границах Судостроительной и Якорной улиц, Нагатинской набережной и Кленового бульвара. На Судостроительной улице, доме 31, корпусе 1, установили многоуровневый игровой комплекс "Корабль". В нем есть лазательные элементы, горка-труба, качели, карусель и научно-игровые модули.

Также обновили детские площадки по адресам Якорная улица, дом 8, корпус 1; Судостроительная улица, дом 21/11, дом 23, корпус 2, дом 25, корпус 2, дом 31, корпус 4, дом 33; Кленовый бульвар, дом 7. Там появились игровые городки, деревянные качели, карусели и песочницы. На Судостроительной улице, доме 31, корпусе 4, и доме 33 смонтировали новые игровые комплексы и шестиместные карусели. На Нагатинской набережной, доме 56, корпусе 2, сделали компактную площадку с горкой, качелями и песочницей.

На главной площадке микрорайона устаревшую хоккейную коробку заменили на современную, а рядом обустроили воркаут-зону под навесом. На Судостроительной улице, доме 25, корпусе 2, установили двухуровневый рукоход, мини-комплекс ГТО, разноуровневые брусья и тренажеры под крышей. У дома 23, корпуса 2, появились уличные силовые тренажеры под навесом.

Воркаут-зоны на Нагатинской набережной, доме 44, корпусе 3, и на Кленовом бульваре, доме 7, оснастили брусьями и тренажерами для кардио- и силовых нагрузок, включая "твистер", "гребную тягу", "лыжный ход" и "жим от груди". Общую дворовую территорию квартала привели к единому стандарту: заменили покрытие пешеходных дорожек и проезжей части, обновили газон.

Ранее на Бескудниковском бульваре появилась всесезонная спортивная площадка. В теплое время года здесь можно играть в футбол и баскетбол, а зимой пространство переоборудуют под каток. Спортивную инфраструктуру расширили и в Люблине, где создали площадку с футбольными воротами и баскетбольными стойками, а в Выхине-Жулебине обустроили мультиарену с футбольными воротами и дополнительными спортивными элементами.

