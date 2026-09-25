Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Ульяновскую область

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Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты в Ульяновской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

ВСУ атаковали Ульяновск 25 сентября. В результате ударов повреждения получили жилые дома и одно из промышленных предприятий города. На месте работают оперативные службы, также создан оперштаб.

По последним данным, госпитализированы три человека. Еще четверо проходят лечение амбулаторно. Среди пострадавших – двое подростков 17 и 14 лет.

Помимо этого, на границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получил пассажирский поезд. Инцидент с составом Москва – Тольятти произошел в 06:03 на перегоне Рачейка – Балашейка участка Новообразцовое – Инза. В результате травмирован машинист.