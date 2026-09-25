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Три человека госпитализированы после атаки БПЛА на Ульяновск. Еще четверо проходят лечение амбулаторно, сообщил региональный Минздрав в мессенджере MAX.

Среди пострадавших – двое подростков 17 и 14 лет. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет. Медицинские службы региона работают штатно, раненым оказывается необходимая помощь, отметила министр здравоохранения Ульяновской области Мария Шалягина.

Вражеские БПЛА атаковали Ульяновск 25 сентября. Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. На месте работают оперативные службы, также создан оперштаб.

Помимо этого, на границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получил пассажирский поезд. Инцидент с составом Москва – Тольятти произошел в 06:03 на перегоне Рачейка – Балашейка участка Новообразцовое – Инза. В результате травмирован машинист.