Арестованный в Индии танкер с российским экипажем пережил шторм

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Арестованный в Индии танкер Unity, на борту которого находятся 20 россиян, попал в сильный шторм. Угрозы жизни моряков нет, сообщили ТАСС в генконсульстве России в Калькутте.

Дипломаты уточнили, что связались с капитаном судна. Он подтвердил, что шторм был очень сильный, танкер дрейфовал в сторону берега, однако сейчас ситуация стабилизируется.

В генконсульстве также отметили, что портовые власти находятся на постоянной связи с капитаном и считают, что жизни экипажа ничто не угрожает. Шторм затихает, и в течение 5–6 часов обстановка должна полностью нормализоваться.

Жалоб на обеспечение моряков продовольствием не поступало. Ранее утверждалось, что на борту есть припасы, которых хватит до конца сентября. Их поставкой занимается страховщик – московская компания ООО "СК "Согласие" – через своих индийских агентов.

В диппредставительстве добавили, что решение суда о репатриации российского экипажа ожидается на следующей неделе.

Танкер, следующий под флагом Камеруна, арестован с 11 мая. Судно стоит на якоре недалеко от порта Парадип и не может выйти в море из-за технической неисправности. Арест был наложен индийскими властями в рамках финансовых претензий к судовладельцу.

Супруга одного из членов экипажа Лариса Кобзарь рассказала, что команда выполняет свои обязанности и поддерживает безопасность танкера, однако из-за отсутствия запчастей и периодического отключения электричества там выходят из строя кондиционеры и кухонное оборудование, что серьезно осложняет быт моряков в жарком тропическом климате.