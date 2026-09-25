Замсекретаря СБ Шевцов: для поставок газа из Азербайджана в Армению нужен газопровод

Фото: depositphotos/Imagecom

Россия приветствует возобновление энергетического сотрудничества между Арменией и Азербайджаном, однако для поставок газа из Баку в Ереван необходимо построить новый газопровод и заключить долгосрочные контракты. Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

"Приветствуем факт возобновления армяно-азербайджанского сотрудничества в энергетической сфере, что может свидетельствовать о положительном шаге в восстановлении мирной жизни в регионе", – передает слова Шевцова ТАСС.

Замсекретаря Совбеза обратил внимание на то, что после многолетнего перерыва из Азербайджана в Армению начались поставки дизельного топлива и бензина. Говоря о перспективах газовых поставок, он указал, что стороны не отрицают сложности их осуществления.

Ранее глава Центрального банка Армении Мартин Галстян допускал, что рост цен на российский газ способен спровоцировать сокращение экономики в республике. По его мнению, удорожание энергоресурсов в первую очередь ускорит инфляционные процессы, а впоследствии отразится на стоимости продукции предприятий, в том числе и тепличных хозяйств.