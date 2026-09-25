Захарова сравнила Зеленского с бесславным ублюдком

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Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о своей исключительности, является "бесславным ублюдком", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Вестей".

Она объяснила, что точно знает это "на историческом опыте".

"Очень многих аналогичных авантюристов-преступников, тех, кто считал себя исключительными, кто полагал, что им положено все. Знаете, как таких называют? Бесславный ублюдок", – сказала дипломат.

Ранее она заявила, что Зеленскому во время выступления в ООН стоило бы цитировать классиков, а не использовать нецензурную лексику и оскорбления. Захарова также указала на то, что украинский лидер говорит по-русски и дома, и за рубежом, однако, приезжая в ООН, позволяет себе подобные выражения.

Таким образом она прокомментировала слова Зеленского, который, отвечая на вопрос журналиста, сказал по-русски, что прилетит в Москву "на ракете", закончив фразу нецензурным словом.

