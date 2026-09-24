Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:57

Политика

Зеленский заявил, что прилетит в Москву "на ракете"

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прилетит в Москву "на ракете". Об этом он сообщил журналистам на полях Генассамблеи ООН.

После выступления на ГА ООН украинский лидер покидал здание в сопровождении охраны, попутно отвечая на вопросы журналистов. Один из представителей СМИ поинтересовался у Зеленского, когда тот собирается прилететь в Москву. Президент Украины ответил по-русски "на ракете", закончив фразу нецензурным словом.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Зеленский опасается, что его ждет судьба Лжедмитрия, самозванца эпохи смутного времени, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши.

"Кстати, в конце ответа Зеленский представился, чтобы знали, с кем имеют дело", – добавила Захарова.

Ранее Зеленский рассказал, что постоянный стресс негативно сказался на его здоровье. По его словам, ему приходится совершать "сотню сделок каждый день". Он также признался, что за время конфликта допустил множество ошибок.

На полях Генассамблеи ООН Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Последний выразил надежду, что украинский конфликт удастся разрешить до зимы. Стороны также обсудили возможное энергетическое перемирие с Россией.

Читайте также


политика

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика