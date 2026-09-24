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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прилетит в Москву "на ракете". Об этом он сообщил журналистам на полях Генассамблеи ООН.

После выступления на ГА ООН украинский лидер покидал здание в сопровождении охраны, попутно отвечая на вопросы журналистов. Один из представителей СМИ поинтересовался у Зеленского, когда тот собирается прилететь в Москву. Президент Украины ответил по-русски "на ракете", закончив фразу нецензурным словом.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Зеленский опасается, что его ждет судьба Лжедмитрия, самозванца эпохи смутного времени, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши.

"Кстати, в конце ответа Зеленский представился, чтобы знали, с кем имеют дело", – добавила Захарова.

Ранее Зеленский рассказал, что постоянный стресс негативно сказался на его здоровье. По его словам, ему приходится совершать "сотню сделок каждый день". Он также признался, что за время конфликта допустил множество ошибок.

На полях Генассамблеи ООН Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Последний выразил надежду, что украинский конфликт удастся разрешить до зимы. Стороны также обсудили возможное энергетическое перемирие с Россией.