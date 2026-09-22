Трамп выразил надежду, что украинский конфликт удастся разрешить до зимы

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В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на то, что украинский конфликт удастся разрешить до зимы.

"Что-то серьезное до зимы", – произнес глава Белого дома, говоря о перспективах урегулирования.

Он также заявил, что обсуждает условия возможного мирного соглашения России и Украины с Владимиром Путиным. По его словам, он уверен в том, что российский и украинский президенты собираются "заключить сделку", однако не хочет говорить, в чем она заключается.

Трамп также добавил, что это отвечает интересам обеих сторон. Урегулирование конфликта пойдет на пользу и России, и Украине, уверен он.

Ранее американский лидер заявил, что украинский конфликт будет завершен быстрее, чем принято считать, и указал, что Вашингтон тесно взаимодействует с Москвой и Киевом. Госсекретарь США Марко Рубио также подчеркивал, что Трамп готов сделать для урегулирования "все возможное".

