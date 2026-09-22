Трамп заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован быстрее, чем многие считают

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Конфликт на Украине будет урегулирован быстрее, чем принято считать, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он добавил, что США тесно взаимодействуют с лидерами как России, так и Украины.

"И мы это сделаем", – заключил Трамп.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский лидер готов сделать для урегулирования украинского конфликта "все возможное". По его словам, Трамп всегда хотел "положить конец этому конфликту". Сам глава Белого дома говорил, что из-за этого "страдает весь мир".

