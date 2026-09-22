Трамп заявил, что удары по российским НПЗ сказались на цене топлива

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) серьезно сказались на цене дизельного топлива. Его слова передает РИА Новости.

Глава Белого дома пообещал обсудить данный вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Дизельное топливо довольно сильно подорожало, но мы еще поговорим об этом", – сказал Трамп, отвечая на вопрос о последствиях ударов украинских военных.

Ранее Трамп просил Зеленского остановить удары по российским НПЗ. Последний, в свою очередь, сообщал, что готов прекратить атаки на данные объекты в случае, если Россия воздержится от обстрелов украинской инфраструктуры.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позднее подчеркивал, что Москва приветствует любой призыв к Киеву остановить удары по мирной инфраструктуре.

