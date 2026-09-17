Возгорания на НПЗ после атаки БПЛА в Ярославской области потушены

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожары на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ярославской области, возникшие из-за атаки беспилотников, полностью ликвидированы. Об этом губернатор региона Михаил Евраев сообщил в мессенджере MAX.

По его информации, из-за обнаружения обломков БПЛА перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы – от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Объезд организован через улицу Гагарина.

"Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирайте маршрут, минуя этот участок", – написал Евраев.

Подразделения Минобороны РФ и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Губернатор попросил местных жителей дождаться отбоя сигнала "Беспилотная опасность".

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 65 украинских дронов над Ярославской областью. Однако в результате атаки повреждения получил один из НПЗ, там также возникли возгорания. При этом информация о жертвах или пострадавших не поступала.