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17 сентября, 08:39

Происшествия

Обвиняемого в убийстве участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" задержали в Турции

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Россиянина, обвиняемого в убийстве модели и участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная" в подмосковном Одинцове, задержали на территории Турции при сотрудничестве Интерпола. Об этом сообщает МВД России в МАХ.

По данным МВД, в июле в одном из населенных пунктов Одинцовского городского округа между мужчиной и его знакомой произошел конфликт из-за личных неприязненных отношений. Во время ссоры он несколько раз ранил женщину, после чего она умерла. Затем фигурант попытался скрыть следы преступления.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что вскоре после убийства подозреваемый уехал из России.

Мужчина вылетел из аэропорта Внуково в Турцию, а оттуда отправился в другую страну. Сотрудники ГУ МВД России по Московской области направили турецким коллегам срочный запрос по каналам Интерпола. Полученные сведения помогли установить дальнейший маршрут разыскиваемого. Сейчас фигурант находится под стражей.

Ранее суд по уголовным делам провинции Красное море в Египте приговорил 31-летнего Мухаммеда Бадави к смертной казни через повешение за убийство россиянки Светланы Медведевой.

Трагедия произошла в октябре прошлого года: Бадави проник в квартиру женщины ради ограбления, а когда она оказалась сопротивление, убил ее и скрылся, забрав деньги и телефон, тело погибшей обнаружила охрана дома

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