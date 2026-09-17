Грузовик сбил ребенка на самокате на Ореховом бульваре

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На Ореховом бульваре водитель грузового автомобиля сбил 8-летнего мальчика на механическом самокате. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

В настоящий момент ребенок находится в больнице. Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль доследственную проверку по факту ДТП. На основании ее результатов примут процессуальное решение.

Ранее четыре человека пострадали в результате аварии с тремя автомобилями на перекрестке Страстного бульвара и Тверской улицы. По данным СМИ, среди них был один ребенок. При этом состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжелое.

Также на внутренней стороне 90-го километра МКАД произошла авария с двумя грузовиками. О пострадавших в результате этого ДТП не сообщалось.

