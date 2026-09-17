Человек упал на козырек дома Шурика из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"; режиссер – Леонид Гайдай; производство – "Мосфильм"

Человек упал на козырек подъезда дома Шурика из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло по адресу улица Новокузнецкая, дом 13, строение 1. На месте работают врачи, которые пытаются реанимировать пострадавшего. Его личность и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Сергиевом Посаде 27-летняя женщина столкнула трехлетнюю дочь с балкона с высоты 10-го этажа. По данным прокуратуры, в момент совершения преступления мать находилась в нетрезвом состоянии. На допросе она признала вину, однако не объяснила мотивы поступка.

У пострадавшей девочки выявили черепно-мозговую травму, множество ушибов и ссадин. При этом у женщины есть еще один ребенок, которому 8 месяцев. В настоящее время он находится у родственников.

Возбуждено уголовное дело. Женщину заключили под стражу.

