Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 15:54

Происшествия

Человек упал на козырек дома Шурика из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"; режиссер – Леонид Гайдай; производство – "Мосфильм"

Человек упал на козырек подъезда дома Шурика из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло по адресу улица Новокузнецкая, дом 13, строение 1. На месте работают врачи, которые пытаются реанимировать пострадавшего. Его личность и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Сергиевом Посаде 27-летняя женщина столкнула трехлетнюю дочь с балкона с высоты 10-го этажа. По данным прокуратуры, в момент совершения преступления мать находилась в нетрезвом состоянии. На допросе она признала вину, однако не объяснила мотивы поступка.

У пострадавшей девочки выявили черепно-мозговую травму, множество ушибов и ссадин. При этом у женщины есть еще один ребенок, которому 8 месяцев. В настоящее время он находится у родственников.

Возбуждено уголовное дело. Женщину заключили под стражу.

Читайте также


происшествиягород

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика