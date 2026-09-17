На Алтае женщина пойдет под суд после неудачной реанимации родственника

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Жительница Залесовского района Алтайского края пойдет под суд после неудачной попытки спасти родственника. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 48-летняя женщина отдыхала в компании односельчан. Ее родственник, выпив алкоголя, прилег на пол и долгое время не двигался. Заметив, что у мужчины слабое дыхание, она вызвала медиков, а до их приезда решила самостоятельно сделать ему искусственное дыхание.

Однако навыками оказания первой помощи женщина не владела, из-за чего сломала мужчине несколько ребер и грудину. Эти травмы привели к нарушению дыхательной функции и стали причиной внезапной коронарной смерти мужчины.

Местная жительница обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Якутии охотник застрелил человека. Инцидент произошел на участке местности "Илин Дабан" в 25 километрах от села Даркылах. Мужчина выстрелил из ружья и случайно попал в другого охотника, который скончался на месте от полученных ранений. Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.