Наследственное дело открыли после смерти актера Цурило

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Наследственное дело открыли после смерти российского актера театра и кино Юрия Цурило. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на юридические материалы.

Согласно документам, дело ведет нотариус в Санкт-Петербурге. Другие подробности не приводятся.

Цурило ушел из жизни 27 августа в возрасте 79 лет. Прощание с ним состоялось 31-го числа. Проститься с артистом пришли родные, близкие, коллеги и поклонники. В последний путь Цурило проводили долгими и громкими аплодисментами. В этот же день его кремировали.

Актер работал в Новгородском областном драматическом театре, а также в театрах Горького, Новосибирска, Норильска. С 1993 по 2003 год он служил в Александринском театре в Петербурге. Зрителям он запомнился ролями в фильмах "Хрусталев, машину!", "Поп", "Вий 3D", "Дурак" и "В августе 44-го".