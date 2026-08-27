Умер актер Юрий Цурило

Фото: кадр из сериала "Челночницы"; режиссеры – Юлия Краснова, Сергей Краснов; производство – Кинокомпания "Русское"

Актер театра и кино Юрий Цурило скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщил его сын Всеволод Цурило в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

"Сегодня (27 августа 2026 года. – Прим. ред.) не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило! Царствие небесное! Вечная память", – говорится в публикации.

Юрий Цурило родился в 1946 году. В 1973-м он окончил Ярославское театральное училище по специальности "Артист драматического театра". После этого он работал в Новгородском областном драматическом театре, театрах городов Горького, Новосибирска, Норильска. С 1993 года он был актером в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Там он проработал более 10 лет.

Зрителям Цурило запомнился ролями в фильмах "Хрусталев, машину!", "Поп", "Вий 3D", "Дурак" и "В августе 44-го". Он также снимался в телесериалах.