Татьяна Ким в пятый раз возглавила рейтинг богатейших женщин РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 20 самых состоятельных женщин России. Лидером списка в пятый раз подряд стала основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким с капиталом 5 миллиардов долларов.

На второй строчке расположилась президент компании Inteco Management Елена Батурина, чье состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Третье место заняла Людмила Коган, вдова бизнесмена Владимира Когана, с капиталом 1,25 миллиарда долларов.

В первую пятерку также вошли дочь бывшего совладельца "Лукойла" Екатерина Федун (1 миллиард долларов) и председатель стратегического совета "Лэтуаль" Татьяна Володина (950 миллионов долларов).

По данным Forbes, совокупное состояние участниц рейтинга за год сократилось на 6,8 миллиарда долларов. Кроме того, число женщин-миллиардеров в списке уменьшилось более чем в два раза.

Ранее стало известно, что сын основателя нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова Юсуф занял первую строчку в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.

Состояние Алекперова оценивается в 560 миллионов долларов. Он владеет 0,2% акций "Лукойла" и имеет собственный бизнес – холдинг "Экто", переданный в марте 2025 года в личный фонд ЮВС.