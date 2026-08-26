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Вооруженные силы России нанесли удар по порту Измаил в Одесской области. В результате атаки были уничтожены три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.

Войска продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ, указали в ведомстве. В частности, под удар российских военных также попали объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки военных грузов.

Ранее ВС РФ освободили Писаревку и Неженку в Сумской и Запорожской областях. Контроль над первым селом смогли получить подразделения группировки войск "Север". Освобождение Неженки благодаря решительным действиям осуществили подразделения группировки "Восток".

Кроме того, российские формирования смогли занять Анновку в ДНР. Этот населенный пункт перешел под контроль ВС РФ за счет усилий группировки "Центр".