Россияне могли находиться у китайско-непальской границы, где сошел сель

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Российское посольство в Пекине направило запрос местным властям о судьбе граждан РФ, которые могли находиться в районе китайско-непальской границы, где сошел мощный селевой поток. Об этом сообщили в дипмиссии.

Сель сошел 26 августа около 05:30 по московскому времени в уезде Гьиронг в районе города Шигадзе в Тибетском автономном районе КНР. Власти Китая направили к месту бедствия 249 пожарных и спасателей, а также 325 сотрудников инженерно-спасательных подразделений с техникой.

Предварительно, 3 человека погибли, а 265 – пропали без вести. Точное число пострадавших уточняется, поисково-спасательная операция продолжается.

В этот же день в Непале произошло наводнение. Оно было вызвано землетрясением и оползнем, который за этим последовал. Поток воды, пришедший из Тибета, хлынул в реку Бхоте-Коши, что привело к разрушениям в округе Расува.

Жертвами наводнения стали 95 человек. Пропавшими без вести числятся 384 туриста, в том числе 291 иностранец, среди которых 105 – граждане Индии. Также в зоне наводнения находились как минимум 4 россиянина.