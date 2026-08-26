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26 августа, 17:49

Город

Москвичи решат на тестовом голосовании, нужно ли переносить памятник Пушкину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут проголосовать за возвращение памятника поэту Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. Вопрос вынесут на тестовое голосование 28 августа, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Инициативу поддержали после обращения народного артиста РСФСР, председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова. Его обращение передали в общественный штаб, где решили включить вопрос в тестовое голосование перед выборами в Госдуму.

Выразить свое мнение можно будет с 08:00 до 14:00 онлайн на портале elec.mos.ru или на избирательных участках, которые откроют во всех районах столицы. Участие доступно совершеннолетним москвичам с постоянной регистрацией. Для дистанционного голосования потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. При очном участии нужно взять с собой паспорт.

Тестовое голосование проведут за несколько недель до выборов. Специалисты проконтролируют корректность работы системы электронного голосования и проведут стресс-тесты. Участие москвичей поможет понять, необходимы ли системе улучшения.

Памятник Пушкину открыли на Тверском бульваре 6 июня 1880 года. На церемонии присутствовал писатель Федор Достоевский, который произнес знаменитую Пушкинскую речь. В ней он указал на особую роль поэта в единении России.

Изначально монумент стоял лицом к Страстному монастырю примерно в 100 метрах от нынешнего места. В ночь на 14 августа 1950 года его перенесли на другую сторону Тверской улицы, на место снесенной колокольни Сретенского монастыря, развернув на 180 градусов.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Россияне смогут проголосовать как на участке, так и онлайн. Отдать свой голос смогут и находящиеся за рубежом граждане. Для этих целей избирательные участки заработают как минимум в 31 стране.

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