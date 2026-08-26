Количество погибших в результате наводнения в Непале достигло 95

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Жертвами наводнения в северных районах Непала стали 95 человек, сообщила местная полиция.

Не менее 384 туристов числятся пропавшими без вести, в том числе 291 иностранец, среди которых 105 – граждане Индии. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Наводнение произошло 26 августа. Оно было вызвано землетрясением и оползнем, который за этим последовал.

Мощный поток воды, пришедший из Тибета, хлынул в реку Бхоте-Коши, что привело к серьезным разрушениям в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки.

При этом в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что туроператоры не зафиксировали обращений от туристов из России в Непале. Также там отметили, что на основных туристических маршрутах сейчас в Непале несезон, а организованных туристов там всегда немного.

