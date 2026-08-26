Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 16:32

Шоу-бизнес

Актриса Хелена Бонэм Картер появилась на публике с молодым возлюбленным

Фото: ТАСС/Zuma/Kevin Sullivan

Британская актриса Хелена Бонем Картер впервые за долгое время появилась на публике вместе со своим молодым человеком. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

60-летнюю актрису заметили во время прогулки с 38-летним норвежским писателем и историком искусств Раем Дагом Холмбо. Пара вместе выгуливала собаку на улицах Лондона.

Артистка и публицист состоят в отношениях с 2018 года, а с 2021-го живут вместе. Бонем Картер старше своего избранника на 22 года, однако, по ее словам, она не стесняется этой разницы. Актриса считает, что все люди стареют с разной скоростью.

"Мой парень невероятно зрелый. У него старая душа в молодом теле, чего еще я могла желать? Люди немного побаиваются пожилых женщин, но он – нет. Женщины могут быть очень сильными, когда становятся старше", – рассказывала Бонем Картер.

Актриса также заявляла, что никогда не выйдет замуж, поскольку не может обещать кому-то, что будет рядом до конца.

Ранее споры возникли из-за разницы в возрасте между 76-летним актером Ричардом Гиром и 28-летней актрисой Дианой Силверс, которые сыграют любовную пару в картине "Асимметрия". По сюжету Гир играет знаменитого писателя Эзру, а Силверс – его молодую литературную ассистентку Элис. Между ними завязываются тайные отношения.

Большая разница в возрасте не случайная деталь, а важная часть истории. В частности, режиссеры хотят, чтобы сюжет заставил зрителей задуматься о дисбалансе в отношениях между известным зрелым писателем и молодой женщиной. Однако концепция уже подверглась критике, так как часть пользователей считает, что Голливуд снова предлагает романтическую историю, которая построена вокруг мужчины, чей возраст значительно больше его возлюбленной.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика