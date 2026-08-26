Актриса Хелена Бонэм Картер появилась на публике с молодым возлюбленным

Фото: ТАСС/Zuma/Kevin Sullivan

Британская актриса Хелена Бонем Картер впервые за долгое время появилась на публике вместе со своим молодым человеком. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

60-летнюю актрису заметили во время прогулки с 38-летним норвежским писателем и историком искусств Раем Дагом Холмбо. Пара вместе выгуливала собаку на улицах Лондона.

Артистка и публицист состоят в отношениях с 2018 года, а с 2021-го живут вместе. Бонем Картер старше своего избранника на 22 года, однако, по ее словам, она не стесняется этой разницы. Актриса считает, что все люди стареют с разной скоростью.

"Мой парень невероятно зрелый. У него старая душа в молодом теле, чего еще я могла желать? Люди немного побаиваются пожилых женщин, но он – нет. Женщины могут быть очень сильными, когда становятся старше", – рассказывала Бонем Картер.

Актриса также заявляла, что никогда не выйдет замуж, поскольку не может обещать кому-то, что будет рядом до конца.

Ранее споры возникли из-за разницы в возрасте между 76-летним актером Ричардом Гиром и 28-летней актрисой Дианой Силверс, которые сыграют любовную пару в картине "Асимметрия". По сюжету Гир играет знаменитого писателя Эзру, а Силверс – его молодую литературную ассистентку Элис. Между ними завязываются тайные отношения.

Большая разница в возрасте не случайная деталь, а важная часть истории. В частности, режиссеры хотят, чтобы сюжет заставил зрителей задуматься о дисбалансе в отношениях между известным зрелым писателем и молодой женщиной. Однако концепция уже подверглась критике, так как часть пользователей считает, что Голливуд снова предлагает романтическую историю, которая построена вокруг мужчины, чей возраст значительно больше его возлюбленной.

