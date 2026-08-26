Девять человек погибли при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Девять человек погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в MAX сообщил губернатор Леонид Пасечник.

Он уточнил, что транспортное средство в момент атаки двигалось по автодороге Золотое – Первомайск.

Всего автобус перевозил 15 пассажиров. Восемь человек скончались от полученных травм на месте. Еще одна девушка была экстренно доставлена в реанимацию, но медикам не удалось ее спасти. Ее мать ранена.

Госпитализирована также 18-летняя девушка, добавил Пасечник. Еще троим пассажирам и водителю оказали помощь и направили на амбулаторное лечение.

Глава региона подчеркнул, что эта атака является еще одним террористическим актом киевского режима. Пасечник выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

На месте работают следователи СУ СК России по республике.

Ранее в Троицком районе ЛНР в результате атаки беспилотника погиб насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил Анисимов. В РПЦ указали, что автомобиль "Нива" со священнослужителями был атакован дроном американского производства Hornet.

