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29 июля, 16:07

Происшествия

Монах погиб в результате удара американского дрона в ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Троицком районе Луганской Народной Республики в результате атаки беспилотника погиб насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил Анисимов. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Дрон американского производства Hornet атаковал автомобиль "Нива", в котором находились священнослужители. При ударе также пострадал настоятель храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады иеромонах Иларион Качур. Он получил осколочное ранение ноги, ему предстоит лечение.

Отмечается, что монах нес послушание помощника настоятеля указанного храма как доброволец.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по складам, придомовым территориям частных домов и другим объектам инфраструктуры в ЛНР. В частности, были атакованы объекты в Стаханове, Первомайске, Старобельском, Свердловском, Кременском и Троицком муниципальных округах.

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