29 июля, 17:15Происшествия
Три автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в Москве
ДТП произошло в правом ряду по направлению к столице в районе Сосенок. Там столкнулись автомобили BMW, Volkswagen и фургон.
Движение в месте аварии затруднено. В результате столкновения могут быть пострадавшие. На место прибыли специалисты экстренных служб и медики.
Ранее на улице Академика Миллионщикова в Москве пассажирский автобус врезался в дерево. 5 пассажиров были госпитализированы.
По данным Дептранса, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. При этом в день аварии он проходил медицинский осмотр.