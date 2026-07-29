Видео: Москва 24

Три автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в Москве. Видеозапись с местра аварии прислали Москве 24 очевидцы.

ДТП произошло в правом ряду по направлению к столице в районе Сосенок. Там столкнулись автомобили BMW, Volkswagen и фургон.

Движение в месте аварии затруднено. В результате столкновения могут быть пострадавшие. На место прибыли специалисты экстренных служб и медики.

Ранее на улице Академика Миллионщикова в Москве пассажирский автобус врезался в дерево. 5 пассажиров были госпитализированы.

По данным Дептранса, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. При этом в день аварии он проходил медицинский осмотр.

