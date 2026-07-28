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28 июля, 16:18

Происшествия

Отца погибших в ДТП в Сочи характеризовали как опытного водителя

Фото: MAX/"Полиция Кубани"

Водитель внедорожника, погибший в ДТП на дублере Курортного проспекта в Сочи вместе с женой и тремя детьми, был опытным водителем и ответственным человеком. Саму семью характеризуют как очень дружную, рассказала ТАСС их близкая знакомая.

Авария произошла в ночь на 27 июля. Автомобиль врезался в стену на въезде в тоннель на дублере Курортного проспекта. В результате погибли пять человек – водитель, его жена и трое детей 5, 10 и 13 лет. Еще трое детей пострадали.

Семья возвращалась домой с отдыха. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По словам знакомой, родители активно участвовали в воспитании детей, а отношения в семье были прекрасными. Она дружила с мамой детей и знала мальчиков с раннего детства.

"Вовлеченный папа, заботливая красавица-мама, дети – вежливые, добрые, открытые. Потерять такую семью – огромное горе", – добавила она.

Она также подчеркнула, что отец был ответственным и опытным водителем, непьющим, однако от ДТП "никто не застрахован", особенно когда дорога скользкая из-за дождя.

Ранее сообщалось, что водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением на мокром участке дороги. 42-летний мужчина, находящийся за рулем, серьезно превысил допустимую скорость движения. Кроме того, пострадали трое несовершеннолетних, они были экстренно госпитализированы.

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