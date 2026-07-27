Двое взрослых и трое детей погибли при ДТП в Сочи

Фото: МАХ/"Полиция Кубани"

Пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП в Сочи. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, написал News.ru.

Авария произошла вечером 26 июля. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением на мокром участке дороги и врезался в портал тоннеля. По информации полиции, за рулем автомобиля находился 42-летний мужчина. Он серьезно превысил допустимую скорость движения.

"В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира", – заявили в региональном ведомстве.

В частности, речь идет о детях 5, 10 и 13 лет. Еще трое несовершеннолетних пострадали, их экстренно госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку по факту смертельной аварии.

Ранее сообщалось о массовой аварии в Московском регионе. Восемь автомобилей попали в ДТП на внутренней стороне 76-го километра МКАД, после развязки с Ленинградским шоссе. Из-за случившегося движение было затруднено.