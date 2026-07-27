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27 июля, 11:36

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Baza: Малышева накопила долг по налогам за особняк в США в 1,8 млн рублей

Малышева накопила долг по налогам за особняк в США в 1,8 млн рублей – СМИ

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Кашаев Павел

Телеведущая Елена Малышева накопила долг по налогам за особняк в США в 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщило издание Baza в своем канале в MAX.

Согласно данным издания, она не внесла два квартальных платежа за дом в престижном пригороде Нью-Джерси, Алпайне. Из-за этого образовалась задолженность, которая вместе с начисленными процентами составила 22,3 тысячи долларов (примерно 1,8 миллиона рублей).

Если до 1 августа текущий квартальный взнос не будет произведен, задолженность возрастет на 10,9 тысячи долларов, достигнув общей суммы в 33,1 тысячи долларов, что эквивалентно примерно 2,7 миллиона рублей.

Малышева приобрела особняк в Алпайне в 2016 году у застройщика Lapetos Real Estate Inc за 6,4 миллиона долларов (около 512 миллионов рублей). Общая площадь дома составляет 917 квадратных метров, а участок — 0,8 гектара.

Внутри – 21 комната, включая шесть спален и десять ванных комнат. Здание 2000 года постройки выполнено в колониальном стиле с элементами классики и барокко. На картах изображение дома размыто, чтобы его невозможно было увидеть на панорамах улиц.

Согласно информации СМИ, с 2017 года налоговая оценка недвижимости оставалась практически неизменной и составляла около 5,02 миллиона долларов (примерно 402 миллиона рублей).

В то же время ежегодные налоговые выплаты постепенно увеличивались: к 2024 году они достигли примерно 41 тысячи долларов (около 3,2 миллиона рублей), а к 2026 году приблизились к 43 тысячам долларов (около 3,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что долг по налогам двух компаний, учредителем которых является певец Григорий Лепс, превысил 600 тысяч рублей. По данным сервиса Rusprofile, фирма "Лофт Групп", где 80% акций принадлежит исполнителю, задолжала 390 тысяч рублей, а ООО "Пить" – 225 тысяч рублей.

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